Восемь рейсов задерживаются на прилет в аэропорт Толмачево

Так, рейс из Сочи должен был прилететь еще 21 мая в 22:10, но, как ожидается, борт сядет в Новосибирске только в 09:35 22 мая. Два самолета из московского Домодедово, прилет которых был назначен на 04:55 и 06:55, приземлятся в столице Сибири только в 07:40 и 07:30 соответственно.