Восемь рейсов задерживаются на прилет в аэропорт Толмачево

Сразу восемь рейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево 22 мая. Речь идет о самолетах из Сочи, Москвы, Хабаровска, Благовещенска, Новокузнецка, Красноярска и Нового Уренгоя. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.
Так, рейс из Сочи должен был прилететь еще 21 мая в 22:10, но, как ожидается, борт сядет в Новосибирске только в 09:35 22 мая. Два самолета из московского Домодедово, прилет которых был назначен на 04:55 и 06:55, приземлятся в столице Сибири только в 07:40 и 07:30 соответственно.
— Рейс Хабаровск-Новосибирск по расписанию должен был прилететь в 11:00, расчетное время — 11:15. Рейс Благовещенск-Новосибирск по расписанию должен был прилететь в 11:10, расчетное время — 11:36, — указано в онлайн-табло.
Прилет самолета из Новокузнецка был назначен на 11:25, а теперь ожидается в 11:45, борт из Красноярска вместо 12:50 сядет в 13:30, из Нового Уренгоя приземлится не в 13:25, как указано в расписании, а в 13:45.