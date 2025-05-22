Пыльная буря и ветер до 28 метров в секунду: где в Казахстане 22 мая будет штормовая погода

Астана — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +23…+25.
Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +30…+32.
Шымкент — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +35…+37.
Актау — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +20…+22.
Актобе — переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 7−12 метров в секунду, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +16…+18.
Атырау — переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +23…+25.
Жезказган — переменная облачность, дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9−14 метров в секунду, ночью порывы 15−20 метров в секунду, днем порывы 15−20, местами до 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +31…+33.
Караганда — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +25…+27.
Кокшетау — переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +24…+26.
Конаев — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +31…+33.
Костанай — облачно, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +21…+23.
Кызылорда — переменная облачность, без осадков. Утром и днем пыльная буря. Ветер юго-западный, западный ночью 9−14, утром и днем 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +34…+36.
Павлодар — переменная облачность, без осадков. Ветер южный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +28…+30.
Петропавловск — переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +23…+25.
Семей — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +30…+32.
Талдыкорган — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +32…+34.
Тараз — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +35…+37.
Туркестан — переменная облачность, без осадков. Днем временами пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +36…+38.
Уральск — облачно, дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный 9−14 метров в секунду, днем порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +18…+20.
Усть-Каменогорск — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +28…+30.