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В Иркутске на 20 часов задержали рейс в Якутск

Воздушное судно должно было вылететь в 01:45 22 мая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В иркутском аэропорту произошла значительная задержка рейса ЯК494. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет должен был выполнять полет по маршруту Иркутск-Якутск. Согласно последней информации, вылет перенесен почти на сутки — с 01:45 на 22:50 22 мая.

— Авиакомпания предоставила пассажирам напитки, горячее питание, организовано размещение в гостинице, — сообщили правоохранители.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура осуществляет постоянный мониторинг ситуации, проверяя соблюдение всех прав пассажиров. Ведомство держит на особом контроле выполнение авиакомпанией своих обязательств перед клиентами.