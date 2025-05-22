В Иркутске на 20 часов задержали рейс в Якутск

В иркутском аэропорту произошла значительная задержка рейса ЯК494. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет должен был выполнять полет по маршруту Иркутск-Якутск. Согласно последней информации, вылет перенесен почти на сутки — с 01:45 на 22:50 22 мая.