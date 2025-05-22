Почему все любят Лабубу: психолог объяснил популярность пушистого монстра

Милый, лохматый и немного странный — кукла Лабубу неожиданно стала настоящим хитом среди молодежи. В чем секрет ее популярности? Пушистый монстр превратился не просто в игрушку, а в часть культуры и знак узнавания. Об этом KP.RU рассказал психолог Сергей Бессонов.
— Вы когда-нибудь замечали: чем страннее игрушка — тем больше к ней тянет? Так вот, Лабубу — именно такой. Милый, но диковатый. Неряшливый, но очаровательный. Немного монстр, но очень живой. Лабубу — это не просто эстетика, это психологическое явление, — объяснил специалист.
По словам Бессонова, интерес к этой кукле связан с усталостью от идеалов. Молодые люди больше не стремятся соответствовать стандартам красоты, навязанным с детства. Лабубу помогает принять себя настоящим, неидеальным.
Кроме того, пушистый монстр стал символом свободы самовыражения. Его носят на сумках, показывают в сторис, фотографируют. Это способ заявить: «Я не боюсь быть странным и отличаться».