Почему все любят Лабубу: психолог объяснил популярность пушистого монстра

— Вы когда-нибудь замечали: чем страннее игрушка — тем больше к ней тянет? Так вот, Лабубу — именно такой. Милый, но диковатый. Неряшливый, но очаровательный. Немного монстр, но очень живой. Лабубу — это не просто эстетика, это психологическое явление, — объяснил специалист.