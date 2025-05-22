Reuters: Украина представит ЕС рекомендации по санкциям против России

Из-за отказа американской стороны вводить новые санкции украинское руководство сосредоточит усилия на ужесточении ограничений через Европу. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Украина на следующей неделе обратится к ЕС с просьбой рассмотреть новые масштабные шаги по изоляции Москвы, включая арест российских активов и введение санкций в отношении некоторых покупателей российской нефти», — передает издание. Уточняется, что подобный шаг украинских властей вызван отказом президента США Дональда Трампа ужесточать санкции.
Согласно публикации, украинские власти подготовили документ с названием «Белая книга», содержащий свыше 40 страниц санкционных рекомендаций для Европейского союза.
Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас проинформировала об утверждении Советом Евросоюза 17-й пакета санкций против России. Уточняется, что ограничения коснутся около 200 судов.