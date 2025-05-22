Reuters: Украина представит ЕС рекомендации по санкциям против России

«Украина на следующей неделе обратится к ЕС с просьбой рассмотреть новые масштабные шаги по изоляции Москвы, включая арест российских активов и введение санкций в отношении некоторых покупателей российской нефти», — передает издание. Уточняется, что подобный шаг украинских властей вызван отказом президента США Дональда Трампа ужесточать санкции.