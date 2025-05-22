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Reuters: Украина представит ЕС рекомендации по санкциям против России

Украина представит Европе Белую книгу с 40 страницами требований новых санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Из-за отказа американской стороны вводить новые санкции украинское руководство сосредоточит усилия на ужесточении ограничений через Европу. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Украина на следующей неделе обратится к ЕС с просьбой рассмотреть новые масштабные шаги по изоляции Москвы, включая арест российских активов и введение санкций в отношении некоторых покупателей российской нефти», — передает издание. Уточняется, что подобный шаг украинских властей вызван отказом президента США Дональда Трампа ужесточать санкции.

Согласно публикации, украинские власти подготовили документ с названием «Белая книга», содержащий свыше 40 страниц санкционных рекомендаций для Европейского союза.

Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас проинформировала об утверждении Советом Евросоюза 17-й пакета санкций против России. Уточняется, что ограничения коснутся около 200 судов.