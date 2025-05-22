Новосибирцев предупредили о смертельно опасных грибах

Миколог Татьяна Бульонкова предупредила жителей Новосибирской области о том, что в регионе можно найти весьма смертельно опасные грибы. В беседе с «Сиб.фм» она дала советы: как не перепутать съедобные грибы с несъедобными.
Например, бледная поганка. Её легко спутать с зеленоватой сыроежкой или с зеленушкой. Обычно поганка имеет оливковый оттенок, а не бледный.
Опасность несёт и свинушка. Она крупная и «мясистая».
«Иммунная система может дать бурную реакцию на антигены свинушки, спровоцировав аутоиммунный процесс», — портал цитирует Татьяну Бульонкову.
Также она рассказала о маленьких зонтиках — белые с коричневыми чешуйками. Их можно встретить на дачах или газонах в городе.