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Новосибирцев предупредили о смертельно опасных грибах

Специалист рассказала о бледной поганке, свинушке, маленьких зонтиках.

Источник: РИА "Новости"

Миколог Татьяна Бульонкова предупредила жителей Новосибирской области о том, что в регионе можно найти весьма смертельно опасные грибы. В беседе с «Сиб.фм» она дала советы: как не перепутать съедобные грибы с несъедобными.

Например, бледная поганка. Её легко спутать с зеленоватой сыроежкой или с зеленушкой. Обычно поганка имеет оливковый оттенок, а не бледный.

Опасность несёт и свинушка. Она крупная и «мясистая».

«Иммунная система может дать бурную реакцию на антигены свинушки, спровоцировав аутоиммунный процесс», — портал цитирует Татьяну Бульонкову.

Также она рассказала о маленьких зонтиках — белые с коричневыми чешуйками. Их можно встретить на дачах или газонах в городе.