Миронов призвал ввести лицензирование курьерской деятельности для мигрантов

Он отметил, что для получения лицензии они должны будут вставать на специальный учёт, проходить проверку, платить пошлину и только потом выходить на работу. Также, по мнению депутата, каждый курьер должен иметь индивидуальный номерной жетон, и жетон всегда должен быть на видном месте, чтобы в случае чего курьера можно было быстро найти, например, после ДТП с использованием электросамоката или электроскутера.