Экс-судья Хахалева еще в марте уехала из Азербайджана

По информации ФСБ, Хахалева вылетела в Ереван 8 декабря 2021 года и не вернулась в Россию. Следствие утверждает, что с 2016 по 2019 год она отсутствовала на работе 127 дней, при этом обманывая сотрудников и подписывая табели учета рабочего времени. В итоге она незаконно получила 1,195 млн рублей зарплаты. Хахалева пыталась оспорить решение о возбуждении уголовного дела против нее, но затем отказалась от жалобы. Летом 2020 года она была лишена статуса судьи Краснодарского краевого суда из-за частых прогулов.