Экс-судья Хахалева еще в марте уехала из Азербайджана

Объявленная в розыск в России экс-судья Елена Хахалева покинула Азербайджан еще в марте и уехала в другую страну. Об этом сообщила адвокат Шахла Гумбатова, представляющая интересы Хахалевой. Информация предоставлена ТАСС.
По словам Гумбатовой, экс-судья намерена оспаривать обвинения и добиваться их переквалификации. Она отметила, что после отказа суда Азербайджана в экстрадиции Хахалева покинула страну, однако адвокат не знает, куда именно она направилась.
Гумбатова также напомнила, что после прибытия в Баку в январе 2025 года Хахалева была арестована и помещена в следственный изолятор в Кюрдаханы. «Я подала жалобу, и апелляционный суд отменил решение об аресте, передав мою подзащитную под полицейский надзор», — уточнила адвокат. После отказа генпрокурора Азербайджана в экстрадиции Хахалева была освобождена.
Хахалева была задержана в конце января в международном аэропорту Гейдар Алиев, и 24 января суд назначил ей арест на 40 дней. Однако 4 февраля Бакинский апелляционный суд отменил эту меру, передав ее под надзор полиции. 10 марта стало известно, что запрос об экстрадиции не был удовлетворен.
По информации ФСБ, Хахалева вылетела в Ереван 8 декабря 2021 года и не вернулась в Россию. Следствие утверждает, что с 2016 по 2019 год она отсутствовала на работе 127 дней, при этом обманывая сотрудников и подписывая табели учета рабочего времени. В итоге она незаконно получила 1,195 млн рублей зарплаты. Хахалева пыталась оспорить решение о возбуждении уголовного дела против нее, но затем отказалась от жалобы. Летом 2020 года она была лишена статуса судьи Краснодарского краевого суда из-за частых прогулов.
Скандал вокруг Хахалевой разгорелся после публикации информации о роскошной свадьбе ее дочери в 2017 году, на которой, по слухам, выступали известные артисты. СМИ окрестили ее «золотой судьей» и распространили слухи о поддельном дипломе. Однако проверки Совета судей края и СК РФ не подтвердили эти обвинения.
Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году и занимала пост председателя судебной коллегии по административным делам до ноября 2018 года.