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Бастрыкин: в РФ создали программу для построения портрета преступника

Технология основана на анализе обширного массива данных.

Источник: Аргументы и факты

Ученые разработали специализированную программу, способную создавать психологический портрет серийного преступника. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного юридического форума.

По его словам, технология основана на анализе обширного массива данных по аналогичным преступлениям и уже демонстрирует высокую эффективность.

Бастрыкин отметил, что современные цифровые технологии активно внедряются в работу следственных органов. К примеру, используются системы видеонаблюдения, которые могут распознавать угнанные автомобили, голосовые характеристики и другие важные параметры. Эти инструменты помогают значительно ускорить и упростить процесс расследования.

Он добавил, что в настоящее время компьютерная, криминалистическая и иная специальная техника широко применяется на практике: от фиксации хода следственных действий и осмотра мест происшествий до выявления улик, незаметных невооружённым глазом, и проведения различных видов экспертиз.

Ранее Бастрыкин рассказал, что использование искусственного интеллекта (ИИ) сыграло свою роль в ходе расследований убийств военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) и журналистки Дарьи Дугиной.