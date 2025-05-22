Бастрыкин: в РФ создали программу для построения портрета преступника

Ученые разработали специализированную программу, способную создавать психологический портрет серийного преступника. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного юридического форума.
По его словам, технология основана на анализе обширного массива данных по аналогичным преступлениям и уже демонстрирует высокую эффективность.
Бастрыкин отметил, что современные цифровые технологии активно внедряются в работу следственных органов. К примеру, используются системы видеонаблюдения, которые могут распознавать угнанные автомобили, голосовые характеристики и другие важные параметры. Эти инструменты помогают значительно ускорить и упростить процесс расследования.
Он добавил, что в настоящее время компьютерная, криминалистическая и иная специальная техника широко применяется на практике: от фиксации хода следственных действий и осмотра мест происшествий до выявления улик, незаметных невооружённым глазом, и проведения различных видов экспертиз.
Ранее Бастрыкин рассказал, что использование искусственного интеллекта (ИИ) сыграло свою роль в ходе расследований убийств военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) и журналистки Дарьи Дугиной.