Бастрыкин: в РФ создали программу для построения портрета преступника

Бастрыкин отметил, что современные цифровые технологии активно внедряются в работу следственных органов. К примеру, используются системы видеонаблюдения, которые могут распознавать угнанные автомобили, голосовые характеристики и другие важные параметры. Эти инструменты помогают значительно ускорить и упростить процесс расследования.