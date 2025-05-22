Готовившему теракт у Дома офицеров в Белгороде мужчине вынесли приговор

Суд в Москве приговорил гражданина России, обвиняемого в госизмене и подготовке теракта у Дома офицеров в Белгороде, к 18 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по Белгородской области.
«Приговором 2-го Западного окружного военного суда он признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 18 лет», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что первые три года осужденный будет отбывать в тюрьме, остальные 15 лет — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в 600 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
По информации ФСБ, мужчина через мессенджер Telegram контактировал с представителями одной из украинских военизированных группировок, запрещенных в России.
Кураторы дали ему задание изготовить самодельное взрывное устройство и осуществить нападение. Фигурант дела был задержан при попытке совершить теракт в марте 2024 года. Бомбу удалось обезвредить.
Напомним, 21 мая Федеральная служба безопасности проинформировала о предотвращении диверсии на Транссибе. Задержанный мужчина на допросе признался, что действовал по заданию кураторов с Украины. Против него завели уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).