VietJet Air запускает прямые рейсы из Хабаровска в Нячанг

С 18 июня вьетнамская авиакомпания VietJet Air начнет выполнять регулярные рейсы по маршруту Хабаровск — Нячанг. Это первый выход перевозчика на дальневосточный рынок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В расписании аэропорта рейсы запланированы дважды в неделю с вылетом из Хабаровска в 10:40 по средам и субботам. Будет задействован самолет Airbus A321.
Компания основана в 2011 году и будет впервые летать из Хабаровска. Перевозчик реализует программы полетов в Сеул, Куала-Лумпур, Сингапур, Токио, Дели.
Нячанг предлагает туристам протяженные пляжи, термальные источники и исторические достопримечательности. Ранее рейсы во Вьетнам выполняли Azur Air, Ikar и Pegas Touristik. VietJet Air станет третьим перевозчиком, летающим во Вьетнам. Это один из самых ожидаемых дальневосточниками зарубежный маршрут.