США нанесли крупнейший удар с авианосца за всю историю: кого атаковали

Американские истребители осуществили ракетно-бомбовый удар 1 февраля с борта авианосца, о чем сообщает Business Insider, ссылаясь на заявление исполняющего обязанности руководителя военно-морских операций ВМС США Джеймса Килби.
Килби назвал подобный удар «крупнейшим за всю историю ударом с авианосца».
«Был нанесен крупнейший авиаудар в истории — 125 тысяч фунтов [56,7 тонны] — с одного авианосца [USS Harry S. Truman] по территории Сомали», — передает издание.
Согласно сообщению издания, авиаудар был направлен против террористических формирований на территории Сомали. В ходе операции боевая авиация применила свыше 56 000 кг (125 000 фунтов) боезарядов по позициям исламистов. Боевые вылеты осуществлялись с палубы авианосца Harry S. Truman, дислоцированного в акватории Красного моря, с привлечением 16 истребителей F/A-18 Super Hornet.
Ударная группа во главе с авианосцем и сопровождающими боевыми кораблями была переброшена в регион прошлой осенью. На протяжении нескольких месяцев эта группировка функционировала как плавучая база для американских военных операций на Ближнем Востоке, в частности, для ударов по йеменским хуситам, которых поддерживает Иран.
Согласно данным Business Insider, авианосная ударная группа недавно завершила миссию в Красном море и в настоящее время задействована в учениях НАТО в Средиземном море. После завершения учений соединение направится на свою базу в Норфолк (Вирджиния, США).
Согласно заявлению Африканского командования ВС США, в феврале были нанесены точечные удары по пещерному комплексу в Сомали, где скрывались руководители террористической организации ИГИЛ*. В результате операции, по оценкам военных, уничтожено более десяти членов группировки.
В декабре 2024 года произошел инцидент с крейсером USS Gettysburg из состава ударной группы — по ошибке был поражен собственный истребитель F/A-18 в районе Красного моря. Экипаж успешно катапультировался, хотя один пилот получил травмы.
Ранее ВМС США сообщали, что истребитель F/A-18 Hornet сорвался с палубы авианосца USS Harry S. Truman и упал в акваторию Красного моря. При этом пострадал один член экипажа.
*деятельность организации признана террористической и запрещена в России.