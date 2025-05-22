США нанесли крупнейший удар с авианосца за всю историю: кого атаковали

Ударная группа во главе с авианосцем и сопровождающими боевыми кораблями была переброшена в регион прошлой осенью. На протяжении нескольких месяцев эта группировка функционировала как плавучая база для американских военных операций на Ближнем Востоке, в частности, для ударов по йеменским хуситам, которых поддерживает Иран.