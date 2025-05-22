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На подлёте к Москве сбили ещё четыре украинских беспилотника

К местам падения обломков уничтоженных БПЛА были направлены экстренные службы.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили ещё четыре беспилотных аппарата ВСУ, которые летели в сторону Москвы, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.

«Военные отразили атаку ещё четырёх украинских беспилотников, летевших на Москву», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Он добавил, что к местам падения обломков дронов прибыли работники экстренных служб.

Напомним, ранее, ночью 22 мая, Собянин проинформировал о 13 вражеских беспилотниках, которые летели на Москву и были обезврежены российскими военными.