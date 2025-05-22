В Омской области четвертый день продолжаются поиски 11-классницы

Жителей окрестных деревень также просят проверить сараи, колодцы и приусадебные участки — девушка могла выбраться из леса и потерять сознание. Кроме того, в паблике «Омск. Треш-новости» приводятся дополнительные факты, возможно связанные с исчезновением Милены. В вечер исчезновения девушку, похожую на нее, якобы видели около УАЗа- «буханки» с надписью «Храм» на борту. Располагающих сведениями об этой машине просят сообщить об этом по телефону, указанному в ориентировке.