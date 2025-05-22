В Омской области четвертый день продолжаются поиски 11-классницы Милены Акентьевой. Она пропала в ночь с 18 на 19 мая. Вышла из дома в селе Камышино-Курское (по другим сведениям Камышино-Воронежское) Муромцевского района и не вернулась. Сейчас ее поиски ведут волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Добропоспас», а также полиция.
Как сообщили в администрации района, в поисках девочки уже приняли участие более 105 человек. Добровольцы прочесывают лес и болото — есть предположение, что школьница затерялась здесь. Исследовано уже более 780 км, при поисках задействованы квадрокоптеры и болотоходы.
Жителей окрестных деревень также просят проверить сараи, колодцы и приусадебные участки — девушка могла выбраться из леса и потерять сознание. Кроме того, в паблике «Омск. Треш-новости» приводятся дополнительные факты, возможно связанные с исчезновением Милены. В вечер исчезновения девушку, похожую на нее, якобы видели около УАЗа- «буханки» с надписью «Храм» на борту. Располагающих сведениями об этой машине просят сообщить об этом по телефону, указанному в ориентировке.
Сегодня поиски Милены продолжатся. Штаб поисковиков располагается в школе села Кам-Курск по адресу Школьная, 2б. Приглашаются добровольцы в подходящей для болотистой местности одежде и обуви, а также люди на личных автомобилях — они будут распространять листовки на трассе.
Приметы Милены: девушка хрупкая и маленькая, в день исчезновения была одета в серую тонкую кофту с вырезами на плечах и серые джинсы клеш. Если вы располагаете сведениями о месте нахождения школьницы, просим сообщить об этом по телефонам: — Телефон штаба: 8−913−653−81−11, 8−960−998−83−36. — ЕДДС: 21−642. — Экстренные службы: 112.
Для поисков важна любая информация.