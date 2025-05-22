Россиянам назвали продукты, помогающие сохранить белизну зубов

Белоснежная улыбка является заветной мечтой для многих. Однако ключевым аспектом на пути к ее достижению становится не только отбеливание зубов, но и поддержание их естественной белизны. О продуктах, способствующих сохранению светлого оттенка зубов, а также о тех, которые могут привести к потемнению эмали, рассказала стоматолог-терапевт и пародонтолог Инна Ростовенко.