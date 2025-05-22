Россиянам назвали продукты, помогающие сохранить белизну зубов

Белоснежная улыбка является заветной мечтой для многих. Однако ключевым аспектом на пути к ее достижению становится не только отбеливание зубов, но и поддержание их естественной белизны. О продуктах, способствующих сохранению светлого оттенка зубов, а также о тех, которые могут привести к потемнению эмали, рассказала стоматолог-терапевт и пародонтолог Инна Ростовенко.
По словам специалиста, одним из лучших способов поддерживать белизну зубов является употребление твердых зеленых овощей и фруктов. Они не только механически очищают эмаль и массируют десны, но и стимулируют выделение слюны, что помогает удалять налет.
«Среди фруктов особенно полезна клубника — благодаря содержащейся в ней яблочной кислоте она обладает легким отбеливающим эффектом. Однако стоит помнить, что чрезмерное потребление клубники может вызвать повышенную чувствительность зубов. Цитрусовые, такие как лимоны и апельсины, тоже полезны, так как их кислоты помогают устранять пигментацию», — добавила Ростовенко.
Что касается напитков, то самым безопасным и полезным для зубов является обычная вода. Она способствует поддержанию чистоты зубов и поддерживает кислотно-щелочной баланс в ротовой полости.
Среди продуктов, способствующих потемнению эмали, в первую очередь следует упомянуть пищу с искусственными красителями — различные сладости, соусы и сладкие газированные напитки.
«Из несладких напитков, негативно влияющих на цвет зубов, можно выделить черный и зеленый чай, кофе и красное вино. Эти напитки содержат танины, которые увеличивают кислотность и способствуют образованию стойкого налета», — отметила специалист.
В завершение стоматолог подчеркнула важность регулярной профессиональной гигиены полости рта — не реже чем раз в полгода.
«Кроме того, полезно будет, если специалист обучит вас правильному уходу за зубами и подберет средства гигиены с учетом ваших индивидуальных потребностей», — заключила Ростовенко в беседе с «Газетой.Ru».
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