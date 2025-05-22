Матвийчук: под Сумами уничтожили готовых к атаке Курской области боевиков

Уничтоженных в тренировочном лагере под Сумами спецназовцев ВСУ готовили к выполнению боевых задач в Курской области. Об этом aif.ru сообщил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Напомним, в Минобороны РФ проинформировали о нанесении удара расчетами ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ, который располагался в районе населенного пункта Шостка Сумской области. По данным ведомства, было уничтожено до 70 военнослужащих, включая 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и 10 единиц техники.
«Дело в том, что попавший под удар российской армии тренировочный лагерь предназначен не для первоначальной подготовки военных к боевым действиям. Это лагерь совершенствования навыков подразделений, которые уже прошли одиночное слаживание, слаживание в составе группы и слаживание в составе подразделений. То есть они уже готовились к выполнению боевых задач на территории Курской области. И удар ВС РФ обезоружил эту первую бригаду специального назначения», — отметил Матвийчук.
Эксперт обозначил, что противник понес «критические безвозвратные потери».
«Для восстановления потерь потребуется, во-первых, личный состав, а во-вторых, немало времени — не менее полугода», — подытожил Матвийчук.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил aif.ru что под удар российской армии по тренировочному лагерю ВСУ в Сумской области попал подготовленный для участия в диверсионно-разведывательных группах спецназ ВСУ.
В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка в комментарии aif.ru сообщил, что под удар «Искандера» ВС РФ под Сумами попала 1-я президентская бригада Нацгвардии Украины.