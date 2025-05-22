Пилотов вылетевшего из Иркутска самолета пытались ослепить лазером

Ранее агентство сообщало, что транспортные полицейские проведут проверку по факту опубликованной в интернете информации про ослепление пилотов самолета лазером в Иркутской области 3 мая. Как уточнили в ведомстве, к ним сведения по этому инциденту не поступали.