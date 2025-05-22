Пилотов вылетевшего из Иркутска самолета пытались ослепить лазером

Пилотов самолета Embraer авиакомпании S7, выполнявшего рейс Иркутск — Новосибирск, пытались ослепить зеленым лазером. Инцидент произошел на высоте около 1,5 км. Об этом доложил экипаж, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) «AVIAINCIDENT».
Предположительно, попытка ослепить лазером предпринималась из поселка Железнодорожный в 83 км от Толмачево.
Ранее агентство сообщало, что транспортные полицейские проведут проверку по факту опубликованной в интернете информации про ослепление пилотов самолета лазером в Иркутской области 3 мая. Как уточнили в ведомстве, к ним сведения по этому инциденту не поступали.