Кампусу «мирового уровня» — быть: депутаты отдают землю на Русском под вторую очередь ДВФУ

Профильный комитет думы Владивостока одобрил передачу более 50 тысяч кв. м. муниципальной земли на Русском под строительство второй очереди кампуса ДВФУ.
Три земельных участка отойдут государству. Их площадь — 10772 кв. м, 32604 кв. м, 13830 кв. м соответственно. Все они находятся в районе полуострова Саперный, бухт Аякс и Новик.
Ранее сообщалось, что вторая очередь кампуса ДВФУ должна быть построена уже к 2027 году. Об этом сообщил в своем новогоднем обращении ректор Борис Коробец, ссылаясь на поручение президента России. Финансирование на строительство второй очереди кампуса ДВФУ уже одобрено.
Коробец обещал новые корпуса, общежития и иные объекты инфраструктуры. По сути, строящийся ИНТЦ на Русском острове по своей сути уже является частью второй очереди кампуса — в сфере научно-образовательной и инновационной инфраструктуры.
Эскиз второй очереди опубликован в открытых источниках. Расширение кампуса планируется на полуостров Саперный вплоть до бухты Новик.
Из проекта следует, что стройка развернется на территории более 176 тыс. кв. м, где построят 12 общежитий гостиничного типа и создадут свыше 23 тыс. кв. м социально-общественных пространств. Стоимость проекта оценивают почти в 30 миллиардов рублей.