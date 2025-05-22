Кампусу «мирового уровня» — быть: депутаты отдают землю на Русском под вторую очередь ДВФУ

Ранее сообщалось, что вторая очередь кампуса ДВФУ должна быть построена уже к 2027 году. Об этом сообщил в своем новогоднем обращении ректор Борис Коробец, ссылаясь на поручение президента России. Финансирование на строительство второй очереди кампуса ДВФУ уже одобрено.