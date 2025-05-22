В Госдуме предложили снизить НДФЛ для работников до 35 лет

Также в разговоре с агентством Лантратова уточнила, что экономическая несостоятельность молодежи приводит к отсрочке ключевых этапов жизни: средний возраст вступления в брак вырос до 28,5 года, доля женщин в возрасте 20−24 лет среди рожениц сократилась с 28% в 2010 году до 15% в 2023-м, и все это создает долгосрочные риски для демографической стабильности России и экономического развития в целом.