В Госдуме предложили снизить НДФЛ для работников до 35 лет

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением снизить налог на доход физического лица (НДФЛ) до 8% для работников до 35 лет с невысокими доходами, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос об установлении пониженной ставки НДФЛ на уровне 8% для граждан до 35 лет включительно в случае, если их среднедушевой доход на семью не превышает более двух размеров регионального минимального прожиточного минимума», — сказано в письме.
В беседе с корреспондентом РИА Новости Миронов рассказал, что при общей низкой безработице в России ее уровень среди граждан 20−24 лет достигает 12,5%, и, несмотря на дефицит кадров, молодые люди испытывают проблемы с трудоустройством.
«При этом в начале карьеры у них, как правило, небольшие зарплаты. С которых по полной взимаются налоги и страховые взносы, что сокращает реальные доходы молодых специалистов на 30−40 процентов», — сказал политик.
Он отметил, что финансовые трудности усложняют реализацию молодежи и в профессиональном, и в личном плане, вынуждают откладывать создание семьи, приобретение жилья, рождение детей, и по итогу формируется так называемая «ловушка бедности» для молодого поколения.
Также в разговоре с агентством Лантратова уточнила, что экономическая несостоятельность молодежи приводит к отсрочке ключевых этапов жизни: средний возраст вступления в брак вырос до 28,5 года, доля женщин в возрасте 20−24 лет среди рожениц сократилась с 28% в 2010 году до 15% в 2023-м, и все это создает долгосрочные риски для демографической стабильности России и экономического развития в целом.
«Реализация этой инициативы позволит повысить реальные доходы молодых граждан, укрепить их покупательную способность и инвестиционную активность, создать стимулы для легализации трудовых отношений, а также снизить риски оттока квалифицированных кадров за рубеж», — считает парламентарий.
Кроме того, по ее мнению, снижение налоговой нагрузки станет мощным сигналом поддержки для молодых людей, которые сегодня нуждаются в дополнительных возможностях для самореализации, что укрепит социальный оптимизм и поможет закрепить молодые кадры в регионах.
«Надеемся, что наша инициатива найдет поддержку, ведь она соответствует стратегическим целям государства в области демографии, образования и экономического роста. Мы ждём обратной связи от министерства финансов и готовы к конструктивному диалогу». — добавила депутат Госдумы.