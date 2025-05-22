Экс-тренер «Авангарда» Курьянов завоевал Кубок Гагарина с «Локомотивом»

Бывший тренер омского «Авангарда» Александр Курьянов в составе тренерского штаба ярославского «Локомотива» добился победы в Кубке Гагарина. Финальная серия плей-офф завершилась победой «Локомотива» над челябинским «Трактором» со счётом 4:1.
Курьянов работает в штабе главного тренера Игоря Никитина, который также ранее был связан с омским «Авангардом». Победа «Локомотива» в Кубке Гагарина стала знаковым событием для клуба и его тренерского состава.
Ранее портал Om1.ru сообщил, что президент России Владимир Путин поздравил с победой тренера ярославского «Локомотива» Игоря Никитина, в прошлом возглавлявшего омский «Авангард».