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Экс-тренер «Авангарда» Курьянов завоевал Кубок Гагарина с «Локомотивом»

Ярославская команда обыграла челябинский «Трактор» в финальной серии.

Источник: ХК "Локомотив"

Бывший тренер омского «Авангарда» Александр Курьянов в составе тренерского штаба ярославского «Локомотива» добился победы в Кубке Гагарина. Финальная серия плей-офф завершилась победой «Локомотива» над челябинским «Трактором» со счётом 4:1.

Курьянов работает в штабе главного тренера Игоря Никитина, который также ранее был связан с омским «Авангардом». Победа «Локомотива» в Кубке Гагарина стала знаковым событием для клуба и его тренерского состава.

Ранее портал Om1.ru сообщил, что президент России Владимир Путин поздравил с победой тренера ярославского «Локомотива» Игоря Никитина, в прошлом возглавлявшего омский «Авангард».