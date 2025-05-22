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Матвийчук: Сырского обвинят в поражении Украины, потому что он русский

Зеленский первым же подставит главкома ВСУ, отметил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что после эффективного удара ВС РФ по тренировочному лагерю противника в Сумской области Владимир Зеленский уволит Александра Сырского с должности главкома ВСУ.

«Сырский играет с огнем. Он этнический русский, при этом работает на радикальных нацистов. Радикалы любые его проступки поставят ему в вину, в том числе и удар по лагерю ВСУ в Сумской области. Я полагаю, что Сырского обвинят во всех смертных грехах: и в огромнейших потерях, и в сдаче политических целей в Курской области», — сказал Матвийчук в беседе с aif.ru.

Эксперт выразил уверенность, что Сырского попросту сделают козлом отпущения.

«Зеленский первым же подставит главкома ВСУ», — подытожил Матвийчук.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин допустил, что вторжение в Курскую область, завершившееся жутчайшими потерями для ВСУ и в технике, и в людях, было последней операцией Сырского.

Напомним, в Минобороны РФ 21 мая проинформировали о нанесении удара расчетами ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ, который располагался в районе населенного пункта Шостка Сумской области. По данным ведомства, было уничтожено до 70 военнослужащих, включая 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и 10 единиц техники.

Как сообщалось, народный депутат Украины Марьяна Безуглая раскритиковала власти страны, обвинив их в гибели военнослужащих ВСУ в районе города Шостка Сумской области.