Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что после эффективного удара ВС РФ по тренировочному лагерю противника в Сумской области Владимир Зеленский уволит Александра Сырского с должности главкома ВСУ.
«Сырский играет с огнем. Он этнический русский, при этом работает на радикальных нацистов. Радикалы любые его проступки поставят ему в вину, в том числе и удар по лагерю ВСУ в Сумской области. Я полагаю, что Сырского обвинят во всех смертных грехах: и в огромнейших потерях, и в сдаче политических целей в Курской области», — сказал Матвийчук в беседе с aif.ru.
Эксперт выразил уверенность, что Сырского попросту сделают козлом отпущения.
«Зеленский первым же подставит главкома ВСУ», — подытожил Матвийчук.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин допустил, что вторжение в Курскую область, завершившееся жутчайшими потерями для ВСУ и в технике, и в людях, было последней операцией Сырского.
Напомним, в Минобороны РФ 21 мая проинформировали о нанесении удара расчетами ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ, который располагался в районе населенного пункта Шостка Сумской области. По данным ведомства, было уничтожено до 70 военнослужащих, включая 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и 10 единиц техники.
Как сообщалось, народный депутат Украины Марьяна Безуглая раскритиковала власти страны, обвинив их в гибели военнослужащих ВСУ в районе города Шостка Сумской области.