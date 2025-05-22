Стубб: Переговоры по Украине могут пройти в Ватикане на будущей неделе

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что на следующей неделе в Ватикане могут состояться «технические» переговоры о прекращении огня на Украине. Об этом он сообщил в среду, 21 мая.
По его словам, обсуждение вопросов урегулирования конфликта активизировалось после телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 19 мая. Стубб отметил, что в роли посредников теперь выступает не только США, но и Европа. Ватикан подтвердил готовность принять стороны для переговоров.
— Посредников стало больше — раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует, — цитирует политика РБК.
Президент России в ходе телефонного разговора с президентом США Трампом подтвердил приверженность мирному решению конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона подготовит и передаст Украине список условий для прекращения боевых действий.
Помимо этого, 16 мая в Стамбуле прошли переговоры между делегациями России и Украины, в рамках которых стороны пытались урегулировать конфликт.