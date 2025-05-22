Стубб: Переговоры по Украине могут пройти в Ватикане на будущей неделе

По его словам, обсуждение вопросов урегулирования конфликта активизировалось после телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 19 мая. Стубб отметил, что в роли посредников теперь выступает не только США, но и Европа. Ватикан подтвердил готовность принять стороны для переговоров.