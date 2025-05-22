Не стало прославленного омского хоккеиста Шевелева

Собственно, дебют омича произошел в сезоне 1957/1958 годов в составе на тот момент омского «Спартака» (так «Авангард» именовался с момента основания до 1962 года), сотрудничество продолжалось до 1964 года. Шевелев навсегда вписал свое имя в историю клуба как автор самой первой шайбы от «Авангарда» в составе высшей лиги 29 ноября 1959 года в матче против свердловского «Спартака» в рамках игры чемпионата СССР. Трижды за период сотрудничества с омским клубом он признавался лучшим снайпером команды — в сезонах 1960/1961 и два раза подряд в 1962/1962 и 1963/1964. В общей сложности Виктор Шевелев, согласно официальной статистике команды, забил 119 голов. На выходе из состава будущего «Авангарда» в 1964 году он стал Мастером спорта.