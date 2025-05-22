Не стало прославленного омского хоккеиста Шевелева

В минувшую среду, 21 мая 2025 года, пресс-служба ХК «Авангард» сообщила о тяжелой утрате: в возрасте 85 лет скончался последний игрок «предшественника» команды, носившей тогда название «Спартак», Виктор Шевелев. По данным хоккейного клуба, именно он забросил первую шайбу в ворота соперника в период, когда команда вошла в высшую лигу.
«Виктор Шевелев был настоящей звездой советского хоккея в 60-е годы, являлся настоящей грозой вратарей. На него ходили болельщики и долго вспоминали его красивую игру», — подчеркивают в «Авангарде».
Собственно, дебют омича произошел в сезоне 1957/1958 годов в составе на тот момент омского «Спартака» (так «Авангард» именовался с момента основания до 1962 года), сотрудничество продолжалось до 1964 года. Шевелев навсегда вписал свое имя в историю клуба как автор самой первой шайбы от «Авангарда» в составе высшей лиги 29 ноября 1959 года в матче против свердловского «Спартака» в рамках игры чемпионата СССР. Трижды за период сотрудничества с омским клубом он признавался лучшим снайпером команды — в сезонах 1960/1961 и два раза подряд в 1962/1962 и 1963/1964. В общей сложности Виктор Шевелев, согласно официальной статистике команды, забил 119 голов. На выходе из состава будущего «Авангарда» в 1964 году он стал Мастером спорта.
Профессиональная игровая карьера Виктора Шевелева продолжалась до второй половины 1970-х. Так, в сезоне 1964/1965 годов он выступал за челябинский «Трактор», после чего стартовало продолжительное и успешное (с новыми титулами лучшего снайпера) сотрудничество с «Торпедо» из Нижнего Новгорода (тогда город Горький) — вплоть до 1972 года. До 1978 года омич совмещал игровую и тренерскую карьеру, в том числе в якутском клубе «Алмаз».
На позднем этапе карьеры прославленный хоккеист возглавлял детско-юношескую спортивную школу в городе Бор, а на протяжении 1980-х годов занимался тренерской работой в Нефтеюганске.
Данные о месте и времени прощания с легендой отечественного хоккея в публикации не представлены.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Виктора Михайловича Шевелева.