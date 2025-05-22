Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей и гостей города приглашают на фестиваль «Счастливый Хабаровск»

Главная улица краевой столицы превратится в праздничную площадку 31 мая.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске 31 мая пройдёт ежегодный арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». На улице Муравьёва-Амурского развернутся торговые и творческие площадки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Фестиваль «Счастливый Хабаровск» будет работать с 15:00 до 18:00, площадки займут пространство между улицами Дзержинского и Тургенева.

Для гостей фестиваля будут работать мастер-классы, ярмарки, выставки. С творческими номерами выступят коллективы города, пройдут спортивные соревнования, презентации.

На время подготовки и проведения фестиваля, с 13:00 до 20:00, изменится движение транспорта в центре Хабаровска.