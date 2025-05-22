Жителей и гостей города приглашают на фестиваль «Счастливый Хабаровск»

В Хабаровске 31 мая пройдёт ежегодный арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». На улице Муравьёва-Амурского развернутся торговые и творческие площадки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Фестиваль «Счастливый Хабаровск» будет работать с 15:00 до 18:00, площадки займут пространство между улицами Дзержинского и Тургенева.
Для гостей фестиваля будут работать мастер-классы, ярмарки, выставки. С творческими номерами выступят коллективы города, пройдут спортивные соревнования, презентации.
На время подготовки и проведения фестиваля, с 13:00 до 20:00, изменится движение транспорта в центре Хабаровска.