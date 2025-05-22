Скорее таксист, но не модник: Стилист разнёс кепку Пашиняна, скопировавшего «твидовую мафию»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, известный своей любовью к неформальному стилю, в очередной раз вызвал бурю обсуждений своим внешним видом. На этот раз камнем преткновения стала кепка, в которой он пришёл на выставку «Пути восстановления государственности» в Музее истории, и которую пользователи соцсетей тут же окрестили «кепкой таксиста». Life.ru обратился к стилисту Владимиру Дубинину, чтобы выяснить, насколько удачен этот выбор.