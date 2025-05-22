Скорее таксист, но не модник: Стилист разнёс кепку Пашиняна, скопировавшего «твидовую мафию»

Кепка у Пашиняна — восьмиклинка, так называемая. Её носят с костюмом-тройкой с жилеткой, этот образ основан на моде 20-х годов. Такой стиль называется «твидовая мафия», особенно популярен был в Англии.
Владимир Дубинин.
Стилист.
Никол Пашинян в Музее истории Армении. Видео © Telegam / Nikol_Pashinyan_PM.
Дубинин отметил, что выбранный серый цвет ткани кепки вполне уместен, однако отсутствие жилетки делает образ незавершённым и, возможно, даже нелепым. По мнению стилиста, кепка в данном случае является лишним элементом.
«На Пашиняне выбран строгий серый тон ткани, но без жилетки это смотрится не совсем гармонично. На мой взгляд, в данном образе кепка лишняя», — резюмировал Дубинин.
Ранее премьер-министр Армении попал на видео в странной ситуации: Пашиняна затрясло прямо во время выступления в парламенте. Глава армянского правительства вёл себя необычно, активно жестикулируя руками, отвергая обвинения со стороны оппозиции в провальной бюджетной политике.