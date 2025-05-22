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На улице Ленина в Омске могут запретить алкоголь

Ограничение коснётся целого ряда точек и улиц во время проведения мероприятий в рамках проекта «Пешеходный Любинский».

Источник: Олег Елков/ТАСС

Вслед за запретом электросамокатов на улице Ленина в Омске планируется ввести ограничения на продажу алкогольных напитков.

Ограничения предлагают вводить во время проведения мероприятий в рамках проекта «Пешеходный Любинский» — с вечера пятницы до вечера воскресенья.

Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте мэрии Омска. Документ ещё обсуждают, он не подписан Сергеем Шелестом.

Планируется, что улица Ленина будет перекрываться для движения транспорта от Драмтеатра до Партизанской каждые выходные до конца лета.

Ранее кикшеринговые компании установили ограничения на электросамокаты, что не позволяет двигаться во время мероприятий по перекрытому участку улицы.