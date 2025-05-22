В Перми простятся с фельдшером скорой помощи Ириной Гоголевой

Похороны фельдшера Ирины Гоголевой пройдут 22 мая, сообщили в официальном сообществе «Пермской станции скорой помощи».
Женщина ушла из жизни 19 мая. Ей был 51 год, 30 из них Ирина проработала на подстанции скорой в Индустриальном районе.
Как рассказали коллеги, женщина была чуткой и отзывчивой, она отличалась профессионализмом и готовностью прийти на помощь пострадавшим.
Церемония прощания пройдёт в храме великомученика и целителя Пантелеимона при МСЧ № 9 (улица Братьев Игнатьевых, 2) 22 мая в 13:00.
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