Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми простятся с фельдшером скорой помощи Ириной Гоголевой

Женщина проработала на станции почти 30 лет.

Источник: Пермская станция скорой медицинской помощи

Похороны фельдшера Ирины Гоголевой пройдут 22 мая, сообщили в официальном сообществе «Пермской станции скорой помощи».

Женщина ушла из жизни 19 мая. Ей был 51 год, 30 из них Ирина проработала на подстанции скорой в Индустриальном районе.

Как рассказали коллеги, женщина была чуткой и отзывчивой, она отличалась профессионализмом и готовностью прийти на помощь пострадавшим.

Церемония прощания пройдёт в храме великомученика и целителя Пантелеимона при МСЧ № 9 (улица Братьев Игнатьевых, 2) 22 мая в 13:00.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о женщине, погибшей в Юсьвинском округе Прикамья. Жительница села Крохалёва шла на утреннюю дойку и попала в сильную грозу. Она не успела дойти до работы около 300 метров в тот момент, когда в неё ударила молния. Женщина погибла на месте.