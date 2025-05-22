В Перми простятся с фельдшером скорой помощи Ириной Гоголевой

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о женщине, погибшей в Юсьвинском округе Прикамья. Жительница села Крохалёва шла на утреннюю дойку и попала в сильную грозу. Она не успела дойти до работы около 300 метров в тот момент, когда в неё ударила молния. Женщина погибла на месте.