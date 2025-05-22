В Хабаровске школьники начнут сдавать ЕГЭ 23 мая

В Хабаровске основной этап сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартует 23 мая, — сообщил начальник отдела управления образования администрации Хабаровска Алексей Соболев.
В этот день школьники напишут экзамены по истории, литературе и химии. Кампания продлится до 11 июня.
Для тех, кто по уважительной причине не сможет сдать ЕГЭ в основной период или у кого совпадут даты нескольких экзаменов, предусмотрены резервные дни — с 16 июня по 4 июля. Также в эти сроки будет возможность пересдать русский язык или математику тем, кто получил неудовлетворительную оценку.
По данным управления образования, в 2024/2025 учебном году участие в ЕГЭ примут 2537 выпускников. Наиболее востребованным предметом стало обществознание — его выбрали 1296 человек. Второе место по популярности заняла информатика, которую будут сдавать 608 школьников. Биологию выбрали 506 учеников.
В Хабаровске подготовлено 23 пункта для проведения ЕГЭ. Результаты экзаменов школьники смогут узнать через личный кабинет на портале «Госуслуги». Сроки публикации результатов зависят от предмета. Так, итоги по истории, литературе и химии, которые будут сданы 23 мая, станут известны 7 июня.
Параллельно с этим 21 мая начался основной период сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников. Он продлится до 16 июня. Резервные дни ОГЭ запланированы на 26 июня — 2 июля.
Праздничные мероприятия для выпускников тоже уже определены. Последний звонок в школах города прозвенит 24 мая. Общегородской выпускной вечер для 11-классников состоится 28 июня на площадке «Платинум Арены».