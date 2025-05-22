В Хабаровске школьники начнут сдавать ЕГЭ 23 мая

Для тех, кто по уважительной причине не сможет сдать ЕГЭ в основной период или у кого совпадут даты нескольких экзаменов, предусмотрены резервные дни — с 16 июня по 4 июля. Также в эти сроки будет возможность пересдать русский язык или математику тем, кто получил неудовлетворительную оценку.