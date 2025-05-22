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Амфитеатр возвели на правобережье Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В сквере Кировский продолжаются работы по благоустройству, стартовавшие в прошлом году в рамках подготовки к 400-летию города.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Накануне ход работ проверили глава администрации Кировского района Евгений Бурмистров и заместитель директора Красгорпарка Владимир Мартюшов.

Проект реализуется при поддержке правительства края. Уже выполнен ряд ключевых работ: уложены пешеходные дорожки, установлены современные опоры освещения, пересажены деревья и кустарники, ведется дальнейшее озеленение. В сквере появятся яблони, груши, рябина и декоративные кустарники.

Для комфортного досуга горожан обустроены игровые и спортивные площадки, отремонтирована скейт-зона, а рядом со сценой завершено обновление амфитеатра, где теперь можно будет удобно разместиться во время мероприятий. Также в общественном пространстве предусмотрена зона для игр с собаками.

Как отмечают в мэрии, ведется строительство искусственного пруда, рядом с которым разместят зону отдыха с шезлонгами, скамейками и столами. Для его работы строится техническое помещение с инженерным оборудованием.

Завершение всех работ запланировано на осень. Тогда же откроют сквер для посещения.