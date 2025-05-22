Амфитеатр возвели на правобережье Красноярска

Накануне ход работ проверили глава администрации Кировского района Евгений Бурмистров и заместитель директора Красгорпарка Владимир Мартюшов.
Проект реализуется при поддержке правительства края. Уже выполнен ряд ключевых работ: уложены пешеходные дорожки, установлены современные опоры освещения, пересажены деревья и кустарники, ведется дальнейшее озеленение. В сквере появятся яблони, груши, рябина и декоративные кустарники.
Для комфортного досуга горожан обустроены игровые и спортивные площадки, отремонтирована скейт-зона, а рядом со сценой завершено обновление амфитеатра, где теперь можно будет удобно разместиться во время мероприятий. Также в общественном пространстве предусмотрена зона для игр с собаками.
Как отмечают в мэрии, ведется строительство искусственного пруда, рядом с которым разместят зону отдыха с шезлонгами, скамейками и столами. Для его работы строится техническое помещение с инженерным оборудованием.
Завершение всех работ запланировано на осень. Тогда же откроют сквер для посещения.