Амфитеатр возвели на правобережье Красноярска

Для комфортного досуга горожан обустроены игровые и спортивные площадки, отремонтирована скейт-зона, а рядом со сценой завершено обновление амфитеатра, где теперь можно будет удобно разместиться во время мероприятий. Также в общественном пространстве предусмотрена зона для игр с собаками.