В Омске создают образовательный кластер «ПРОАвто55»

Как пояснили в минтрансе, работодатели заинтересованы в повышении качества подготовки специалистов, которые в будущем придут к ним на работу. Предприятия будут участвовать в модернизации материально-технической базы колледжей, оптимизации образовательных программ, а также предоставлять свои площадки для практической подготовки студентов.