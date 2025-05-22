В Омске создают образовательный кластер «ПРОАвто55»

Вчера, 21 мая, в министерстве транспорта Омской области было подписано соглашение о создании в регионе профессионального образовательного кластера «ПРОАвто55». В него вошли 12 работодателей и 8 организаций профессионального образования. Кластер будет создан на базе Омского автотранспортного колледжа к 2026 году.
Со стороны работодателей соглашение об участии в кластере подписали: сеть автокомплексов «Реактор», «ФИТ Омск», ООО «Производственно-сбытовая компания “Омскдизель”», ООО «ОмскМазЦентр», ООО «М-Тракс», ООО «Европроект Групп», МП г. Омска «Электрический транспорт», АО «Омскоблавтотранс», АО «Пассажирское предприятие № 8» и ООО «Транспортная компания “Автобусы Омска”.
Со стороны образовательных учреждений, помимо автотранспортного колледжа, — Омский многопрофильный техникум, Омский колледж профессиональных технологий, Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта, Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум, Муромцевский техникум механизации сельского хозяйства, Седельниковский агропромышленный техникум, Омский техникум строительства и лесного хозяйства.
Как пояснили в минтрансе, работодатели заинтересованы в повышении качества подготовки специалистов, которые в будущем придут к ним на работу. Предприятия будут участвовать в модернизации материально-технической базы колледжей, оптимизации образовательных программ, а также предоставлять свои площадки для практической подготовки студентов.