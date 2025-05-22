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Спустя 7 лет ожидания сирота из Красноярского края получит квартиру

В 2017 г. она уже пыталась получить жильё в судебном порядке.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края помогла получить жильё сироте из Идринского района. Женщина семь лет ждала свой угол.

В 2017 году она уже пыталась получить квартиру — суд обязал местную администрацию предоставить жильё в соцнайм, но власти постоянно ссылались на отсутствие свободных квартир. Все семь лет женщина жила в разных местах.

Силовики подсказали ей другую меру соцподдержки — региональный сертификат на покупку собственного жилья. В течение недели прокуратура помогла собрать нужный пакет документов. Сейчас планируется сделка с новосельем.

Также мы писали, что Бастрыкина возмутила плохая работа красноярских следователей с сиротами. По состоянию на 1 мая текущего года в Красноярском крае нуждались в обеспечении жильем 8909 сирот, из которых 411 — по решениям судов.