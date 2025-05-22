Нарколог Исаев рассказал о предвестниках «белой горячки»

«Классический делирий развивается остро, часто в вечернее время или ночью, и начинается с резкого нарушения сознания: человек теряет ориентировку в месте, времени, плохо понимает, кто перед ним. Он может разговаривать сам с собой, вести “бредовую беседу”, активно двигаться, быть возбуждённым. Характерны зрительные галлюцинации — чаще всего устрашающего характера: насекомые, змеи, “чёртики”, преследующие фигуры, чужие люди в комнате», — рассказал нарколог.