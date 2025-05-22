Нарколог Исаев рассказал о предвестниках «белой горячки»

Длительное употребление спиртного может обернуться «белой горячкой». О причинах и симптомах алкогольного делирия aif.ru рассказал врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
«Алкогольный делирий, в обыденной речи известный как “белая горячка”, — это острое психотическое состояние, которое развивается у лиц с хроническим алкоголизмом, обычно на фоне резкой отмены спиртного после длительного запоя», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что это не просто «сильное опьянение» или «похмелье», речь идёт о тяжёлом и потенциально жизнеугрожающем состоянии. По его словам, алкогольный делирий чаще всего развивается спустя 2−3 дня после прекращения употребления алкоголя, особенно если перед этим был длительный запой.
«Задолго до развернутой картины делирия могут появляться так называемые продромальные симптомы — это тревожность, нарушение сна, ночные кошмары, потливость, дрожание рук, перепады артериального давления», — объяснил нарколог.
По словам Исаева, особенно должны насторожить жалобы на слуховые или зрительные иллюзии — когда человек слышит или видит что-то, чего нет на самом деле, но ещё способен критически это осознать. Это тревожный сигнал, указывающий на высокий риск развития делирия в ближайшие часы.
«Классический делирий развивается остро, часто в вечернее время или ночью, и начинается с резкого нарушения сознания: человек теряет ориентировку в месте, времени, плохо понимает, кто перед ним. Он может разговаривать сам с собой, вести “бредовую беседу”, активно двигаться, быть возбуждённым. Характерны зрительные галлюцинации — чаще всего устрашающего характера: насекомые, змеи, “чёртики”, преследующие фигуры, чужие люди в комнате», — рассказал нарколог.
Исаев уточнил, что галлюцинации могут сочетаться с бредовыми идеями — например, человек считает, что за ним охотятся, что его хотят убить или отравить. Он может быть агрессивен или, наоборот, пуглив, пытаться бежать.
Нарколог подчеркнул, что делирий является экстренной медицинской ситуацией. При первых симптомах — спутанности сознания, галлюцинациях, возбуждении — необходимо немедленно вызвать скорую наркологическую бригаду.
Ранее нарколог Исаев назвал первые симптомы алкоголизма.