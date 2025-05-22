В Красноярске зафиксировали ряд нападений крыс на людей

Агрессивная активность грызунов отмечена в разных территориях краевой столицы — на правом и на левом берегах Енисея. По три человека пострадали в Ленинском и Советском районах, два — в Свердловском, один — в центре города. Крысы укусили пятерых взрослых красноярцев и четверых детей, уточнили в региональном управлении ведомства.