Бастрыкин предложил внести поправку в Конституцию о национальной идеи

Бастрыкин заявил, что национальную идею нужно закрепить в Конституции.
В Конституции России необходимо закрепить национальную идею. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его мнению, основой национальной идеи должны стать традиционные ценности, присущие российскому обществу.
«В России к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм … и ряд других категорий. Национальная идея должна строиться на базе этих ценностей, и ее нужно закрепить в Конституции Российской Федерации», — передает ТАСС слова Бастрыкина.
Глава СК отметил важность формирования единой системы воспитания, основанной на патриотизме и уважении к отечественной истории. Он подчеркнул, что в перечень традиционных ценностей в России входят такие понятия, как гражданская ответственность, преданность Родине и осознание личной ответственности за ее будущее. Кроме того, к числу этих ценностей относятся высокие моральные ориентиры и крепкие семейные устои.
Ранее зампред Госдумы Петр Толстой допустил, что появятся новые инициативы по изменениям Конституции России, пишет RT. По его словам, российское законодательство ожидают значительные преобразования, которые, возможно, затронут и Конституцию страны. В обществе произошли глубокие перемены, в том числе в связи с началом СВО. В связи с изменившимися общественными запросами возникает необходимость дальнейшего развития законодательства, сказал Толстой.