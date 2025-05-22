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Бастрыкин предложил внести поправку в Конституцию о национальной идеи

В Конституции России необходимо закрепить национальную идею. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его мнению, основой национальной идеи должны стать традиционные ценности, присущие российскому обществу.

Бастрыкин заявил, что национальную идею нужно закрепить в Конституции.

В Конституции России необходимо закрепить национальную идею. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его мнению, основой национальной идеи должны стать традиционные ценности, присущие российскому обществу.

«В России к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм … и ряд других категорий. Национальная идея должна строиться на базе этих ценностей, и ее нужно закрепить в Конституции Российской Федерации», — передает ТАСС слова Бастрыкина.

Глава СК отметил важность формирования единой системы воспитания, основанной на патриотизме и уважении к отечественной истории. Он подчеркнул, что в перечень традиционных ценностей в России входят такие понятия, как гражданская ответственность, преданность Родине и осознание личной ответственности за ее будущее. Кроме того, к числу этих ценностей относятся высокие моральные ориентиры и крепкие семейные устои.

Ранее зампред Госдумы Петр Толстой допустил, что появятся новые инициативы по изменениям Конституции России, пишет RT. По его словам, российское законодательство ожидают значительные преобразования, которые, возможно, затронут и Конституцию страны. В обществе произошли глубокие перемены, в том числе в связи с началом СВО. В связи с изменившимися общественными запросами возникает необходимость дальнейшего развития законодательства, сказал Толстой.