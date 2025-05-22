Бастрыкин предложил внести поправку в Конституцию о национальной идеи

Глава СК отметил важность формирования единой системы воспитания, основанной на патриотизме и уважении к отечественной истории. Он подчеркнул, что в перечень традиционных ценностей в России входят такие понятия, как гражданская ответственность, преданность Родине и осознание личной ответственности за ее будущее. Кроме того, к числу этих ценностей относятся высокие моральные ориентиры и крепкие семейные устои.