Аллерголог Логина рассказала, как избавиться от аллергии на пыльцу

«Есть два направления лечения — аллерген-специфическая иммунотерапия с помощью аллерговакцин и метод аутолимфоцитотерапии, который был разработан и впервые запатентован Московской медицинской академией в 1992 году. Этот метод применяется в лечении не только аллергии на цветение, но практически всех видов аллергических заболеваний, кроме лекарственной аллергии. Суть метода заключается в том, что вместо искусственно приготовленных вакцин используются собственные иммунные клетки — лимфоциты, которые выделяются из небольшого количества венозной крови пациента. Затем они вводятся подкожным введением, как и при любой вакцинации, в боковую поверхность плеча. Аутолимфоцитотерапия проводится и взрослым, и детям. Курс лечения у взрослых состоит из восьми процедур, детям с 8 до 17 лет делают семь процедур, а с 6 до 8 лет курс составляет всего шесть процедур. Интервал между инъекциями составляет два дня», — сказала собеседница издания.