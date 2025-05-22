Аллерголог Логина рассказала, как избавиться от аллергии на пыльцу

Аллергию на цветение растений можно полностью вылечить практически за месяц. Об этом корреспонденту aif.ru рассказала врач-иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
«Есть два направления лечения — аллерген-специфическая иммунотерапия с помощью аллерговакцин и метод аутолимфоцитотерапии, который был разработан и впервые запатентован Московской медицинской академией в 1992 году. Этот метод применяется в лечении не только аллергии на цветение, но практически всех видов аллергических заболеваний, кроме лекарственной аллергии. Суть метода заключается в том, что вместо искусственно приготовленных вакцин используются собственные иммунные клетки — лимфоциты, которые выделяются из небольшого количества венозной крови пациента. Затем они вводятся подкожным введением, как и при любой вакцинации, в боковую поверхность плеча. Аутолимфоцитотерапия проводится и взрослым, и детям. Курс лечения у взрослых состоит из восьми процедур, детям с 8 до 17 лет делают семь процедур, а с 6 до 8 лет курс составляет всего шесть процедур. Интервал между инъекциями составляет два дня», — сказала собеседница издания.
Логина отметила, что оба направления лечения проводятся вне сезона цветения растений.
«Аутолимфоцитотерапии отличается тем, что позволяет существенно расширить спектр лечения аллергических заболеваний. В частности, этот метод успешно применяется при лечение аллергии на плесневые грибы, на бытовую пыль, на микробные факторы, на холодовая аллергия. И фотодерматит также лечится успешно методом аутолимфоцитотерапии», — добавила врач.
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