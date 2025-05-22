В течение трех дней в районе МВДЦ «Сибирь» будет ограничено движение и парковка транспорта

​Кроме того, будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта: — на ул. Октябрьская от ул. 78 Добровольческой Бригады до ул. Авиаторов; — на проезде вдоль здания № 19 к2 по ул. Авиаторов от пересечения проездов в районе дома № 30 по ул. Весны до ул. Авиаторов; — на ул. Авиаторов от проезда в районе дома № 21 по ул. Авиаторов до ул. Октябрьская.