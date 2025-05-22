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В течение трех дней в районе МВДЦ «Сибирь» будет ограничено движение и парковка транспорта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ограничение движения и парковки транспорта в районе МВДЦ «Сибирь» будут действовать в дневное время с 06:00 до 21:00 22 мая, с 06:00 до 18:00 23 и 24 мая.

Источник: НИА Красноярск

Эти меры связаны с проведением мероприятий специализированного форума «Современные системы безопасности — Антитеррор».

​​Для обеспечения безопасности движение транспорта будет временно ограничено: — на проезде вдоль здания № 19 к2 по ул. Авиаторов от ул. Октябрьская до пересечения с проездом в районе дома № 30 по ул. Весны; — на проезде вдоль здания № 19 к2 по ул. Авиаторов от пересечения проездов в районе дома № 30 по ул. Весны до ул. Авиаторов.

​Кроме того, будет временно запрещена остановка и стоянка транспорта: — на ул. Октябрьская от ул. 78 Добровольческой Бригады до ул. Авиаторов; — на проезде вдоль здания № 19 к2 по ул. Авиаторов от пересечения проездов в районе дома № 30 по ул. Весны до ул. Авиаторов; — на ул. Авиаторов от проезда в районе дома № 21 по ул. Авиаторов до ул. Октябрьская.