В России назвали украинца, который относительно вправе подписывать меморандум между Москвой и Киевом: о Зеленском и речи нет

Если подходить к вопросу формально, некоторые полномочия подписывать меморандум имеются у главы украинского парламента. Однако позволят ли политические силы внутри страны сделать ему это, большой вопрос. Кроме того, добавил Мусихин, в будущем придется задуматься еще и о том, кто со стороны Украины будет подписывать документы по урегулированию украинского конфликта в целом.