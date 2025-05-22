Украинские граждане должны выбрать новое руководство, чтобы подписать меморандум с Российской Федерацией. На роль подписанта сейчас руководитель украинского парламента юридически может не подойти. Об этом в интервью ТАСС заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин, описывая ситуацию вокруг меморандума.
«Важно то, чья подпись [на документах], потому что сейчас нынешний их руководитель уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что должна быть полная уверенность в том, что со стороны Украины договоренность об урегулировании подписывает человек, имеющий на эти действия мандат граждан. В противном случае возникнут проблемы.
Максим Мусихин добавил, что на роль подписанта точно не подходит нелегитимный украинский лидер Владимира Зеленский.
«Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. А сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции», — объяснил дипломат.
Если подходить к вопросу формально, некоторые полномочия подписывать меморандум имеются у главы украинского парламента. Однако позволят ли политические силы внутри страны сделать ему это, большой вопрос. Кроме того, добавил Мусихин, в будущем придется задуматься еще и о том, кто со стороны Украины будет подписывать документы по урегулированию украинского конфликта в целом.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме отметил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но подписи под соглашениями должны ставить законные представители Киева. Он подчеркнул, что выбор подписанта зависит от типа документа, чтобы его законность не вызывала сомнений в будущем.
Ранее в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин еще раз подтвердил готовность Москвы начать совместную с Украиной работу над меморандумом о будущем мирном договоре.
Он подчеркнул, что в меморандум могут войти вопросы мирного урегулирования и прекращения огня. Последнее, добавил Путин, возможно при соблюдении определенных условий.