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Женщина подожгла знакомого после сексистской шутки в Австралии

Австралийка Корби Жан Валпол призналась в умышленном поджоге знакомого, Джейка Лодера. Инцидент произошел после того, как Лодер отпустил сексистскую шутку о ее отказе продолжить пить на вечеринке.

Австралийка Корби Жан Валпол призналась в умышленном поджоге знакомого, Джейка Лодера. Инцидент произошел после того, как Лодер отпустил сексистскую шутку о ее отказе продолжить пить на вечеринке.

Он сказал: «Ты должна быть на кухне, печь булочки, если не можешь пить со своими пацанами». В состоянии алкогольного опьянения Валпол облила Лодера бензином и подожгла его одежду.

Пострадавший провел 74 дня в ожоговом центре и перенес 10 операций, включая пересадку кожи.

— Я до сих пор чувствую ужас, раскаяние и вину за то, что сделала с Джейком, его семьей и друзьями, — цитирует подсудимую The Sun.

Похожий случай произошел в Купино Новосибирской области, когда 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на почве личной неприязни попытался заживо сжечь 65-летнюю женщину и ее пятилетнюю внучку.