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Рейс из Красноярска в Москву задержали на пять часов

Из-за атаки беспилотников в столичных аэропортах вводили план «Ковер».

Источник: Комсомольская правда

Вечером 21 мая пассажиры из Красноярска снова не смогли вовремя улететь в Москву. Причина: из-за массовой атаки беспилотников в столичных аэропортах вводили план «Ковер».

Как рассказала пресс-служба красноярской воздушной гавани, самолет SU 1491 должен был вылететь в 22:35, однако время изменилось на 04:05. Кроме того, задержался рейс SU 1484.

Ранее в минобороны РФ сообщили, что 21 мая — с 20:00 до 23:50 мск — силами российской ПВО было уничтожено 77 вражеских БПЛА, включая девять дронов в небе над Московской областью.