Рейс из Красноярска в Москву задержали на пять часов

Вечером 21 мая пассажиры из Красноярска снова не смогли вовремя улететь в Москву. Причина: из-за массовой атаки беспилотников в столичных аэропортах вводили план «Ковер».
Как рассказала пресс-служба красноярской воздушной гавани, самолет SU 1491 должен был вылететь в 22:35, однако время изменилось на 04:05. Кроме того, задержался рейс SU 1484.
Ранее в минобороны РФ сообщили, что 21 мая — с 20:00 до 23:50 мск — силами российской ПВО было уничтожено 77 вражеских БПЛА, включая девять дронов в небе над Московской областью.