План «Ковер» ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский

Ограничения введены из-за атак БПЛА.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели с 4:10 по мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Сообщает Росавиация.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели с 4:10 по мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Сообщает Росавиация.
Ограничения введены из-за атак БПЛА.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели с 4:10 по мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Сообщает Росавиация.