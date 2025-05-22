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План «Ковер» ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели с 4:10 по мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Сообщает Росавиация.

Ограничения введены из-за атак БПЛА.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели с 4:10 по мск. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Сообщает Росавиация.