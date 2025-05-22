В Тульской области военные отразили воздушную атаку

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила воздушную атаку на Тульскую область, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
«Дежурными средствами ПВО Минобороны России отражена очередная воздушная атака», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он отметил, что падение обломков беспилотного летательного аппарата зафиксировано в Туле. По информации Миляева, никто не пострадал.
На место падения фрагментов дрона прибыли специалисты оперативных служб.
Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под контролем. При этом глава региона обратил внимание, что опасность атаки беспилотников сохраняется.
Он призвал население соблюдать меры безопасности.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых российскими военными вражеских беспилотных летательных аппаратах, летевших на столицу РФ.