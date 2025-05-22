Новым главкомом Сухопутных войск стал Андрей Мордвичев: что о нем известно

Генерал-полковник Андрей Мордвичев был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ 15 мая. Военачальник имеет значительный боевой опыт: в 2022 году он руководил операцией по освобождению Мариуполя. В 2023 году Мордвичев принял командование войсками Центрального военного округа и группировкой «Центр», под его руководством были успешно проведены операции по освобождению ряда населенных пунктов Донбасса, включая Авдеевку, Очеретино, Селидово, Украинск и Курахово.