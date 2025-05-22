Новым главкомом Сухопутных войск стал Андрей Мордвичев: что о нем известно

22 мая газета «Красная звезда» сообщила о торжественной церемонии, в ходе которой министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, удостоенному звания Героя России.
«Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующему Сухопутными войсками», — передает газета.
Представляя нового главкома, Белоусов подчеркнул, что Мордвичев обладает значительным боевым опытом и продолжит добросовестно выполнять свои обязанности.
«Министр обороны Российской Федерации особо подчеркнул, что “генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич — это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции”», — передает издание.
Как передает газета, в рамках уставного ритуала Белоусов познакомил высшее руководство Сухопутных войск с новым главнокомандующим, отметив его значительный практический опыт боевых действий.
Генерал-полковник Андрей Мордвичев был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ 15 мая. Военачальник имеет значительный боевой опыт: в 2022 году он руководил операцией по освобождению Мариуполя. В 2023 году Мордвичев принял командование войсками Центрального военного округа и группировкой «Центр», под его руководством были успешно проведены операции по освобождению ряда населенных пунктов Донбасса, включая Авдеевку, Очеретино, Селидово, Украинск и Курахово.
При этом президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерала армии Олега Салюкова, бывшего главнокомандующего Сухопутными войсками, на должность заместителя секретаря Совета безопасности.
Андрей Мордвичев родился 14 января 1976 года в Павлодаре (Казахстан). Получил военное образование в Новосибирском командном училище (1997) и Академии имени Фрунзе (2006). Боевое крещение прошел во время вооруженного конфликта в грузинско-абхазской войне в 2008 году.
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