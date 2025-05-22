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Стало известно, за что главкома ВСУ Сырского называют Мясником

Вторжение в Курскую область было последней операцией Сырского, считает эксперт Дандыкин.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин на фоне обсуждения вероятной отставки Александра Сырского с должности главкома ВСУ напомнил, что украинские военные называют его Мясником.

«Думаю, что вторжение в Курскую область было последней операцией Сырского, которая, напомню, завершилась жутчайшими потерями ВСУ и в технике, и в людях, — сказал Дандыкин. — Не зря Сырского его же военные за глаза называют Мясником».

Напомним, что Сырский, который был назначен на должность главкома ВСУ 8 февраля 2024 года, среди украинских военнослужащих получил прозвища «Генерал 200» («Груз 200») и «Бахмутский мясник» из-за больших потерь в сражениях, которыми он руководил.

Минобороны РФ 21 мая сообщило о нанесении удара расчетами ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ, который располагался в районе населенного пункта Шостка Сумской области. По данным ведомства, было уничтожено до 70 военнослужащих, включая 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и 10 единиц техники.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила в произошедшем власти страны и в очередной раз обратилась к Владимиру Зеленскому с вопросом, когда Сырский будет уволен с должности главкома ВСУ.