Казгидромет рассказал о температурных рекордах в Казахстане

Каждый следующий год теплее предыдущего
Средняя годовая температура воздуха в 2024 году составила +7,18 градуса, что превышает климатическую норму (период 1991—2020 годы) на +0,87 градуса. Таким образом, 2024 год вошел в топ-10 самых теплых лет за всю историю наблюдений.
Согласно статистике Казгидромета, девять из десяти самых теплых лет пришлись на XXI век. Лидером по-прежнему остается 2023 год с аномалией +1,73 градуса, за ним следуют 2020 и 2013 годы. Потепление наблюдается устойчиво: с 1960-х годов каждое последующее десятилетие теплее предыдущего.
Какие регионы в зоне максимального потепления
Наиболее высокие температурные аномалии в 2024 году отмечены в восточных, юго-западных и северо-восточных регионах Казахстана, а также в центральных областях и в районе Балхаша. Там превышение температуры над нормой достигло +2,3 градуса.
В 17 метеостанциях страны, включая МС Актогай и МС Бакты в области Абай, 2024 год признан самым теплым за весь период наблюдений с 1941 года.
Согласно данным Казгидромета, в области Абай, а также в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Атырауской областях 2024 год вошел в 5 процентов самых экстремально теплых лет. Средние аномалии в этих регионах составили от +0,85 до +1,35 градуса.
В Карагандинской, Павлодарской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях, а также области Жетысу температурные аномалии также вошли в 10 процентов самых высоких, варьируясь от +0,74 до +1,2 градуса.
Каспий и Балхаш: влияние жары на водные ресурсы
Жаркая погода особенно сказалась на озере Балхаш, где в 2024 году наблюдались температурные аномалии до +2,3 градуса. Отмечается, что это может повлиять на водный баланс региона — особенно с учетом уже имеющихся проблем с иссушением притоков.
На фоне потепления продолжает снижаться уровень Каспийского моря, что также связывают с усиленным испарением и изменением климата. Ученые предупреждают: в перспективе это может затронуть прибрежную инфраструктуру, биоразнообразие и хозяйственную деятельность.
Осадки: от рекордов до дефицита
Несмотря на жару, в 2024 году в большинстве регионов Казахстана осадков выпало в пределах нормы или выше. Абсолютный максимум был зафиксирован в Акмолинской области — 146,6 процента от нормы, при этом средний слой осадков составил 160 миллиметров.
В отдельных районах Жамбылской области осадков выпало более 300 процентов от нормы. В то же время дефицит наблюдался в южной части Костанайской и Кызылординской областей — там уровень осадков оказался на 40−70 процентов ниже нормы.
На 20 метеостанциях страны были зарегистрированы рекорды по годовой сумме осадков с 1941 года.
Сезонные аномалии: весна и лето — жарче, осень — прохладнее
Наиболее выраженные отклонения от нормы наблюдались:
- в апреле — +2,73 градуса (5-е место по теплу за всю историю),
- в январе — +2,48 градуса,
- в июне — +1,89 градуса.
В то же время в мае, феврале и сентябре температура оказалась ниже нормы. Особенно выделяется сентябрь с отклонением −0,94 градуса, что стало 65-м по прохладе с 1941 года.
Температура растет: +0,36 градуса каждые 10 лет
По данным Казгидромета, с 1976 по 2024 год средняя скорость роста температуры воздуха в Казахстане составляет +0,36 градуса за десятилетие. Потепление в стране продолжается, и каждый следующий год все чаще обновляет климатические рекорды.
Что касается осадков, четкой долгосрочной тенденции не наблюдается — периоды с избытком чередуются с засушливыми.
Какой будет погода летом 2025 года в Казахстане
Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал, какой будет погода этим летом в Казахстане. По его словам, в июне температура на севере и в центре страны составит 17−20 градусов, на юге и западе — до 28 градусов. На юго-западе местами возможна жара до 45 градусов.
Осадки в июне и июле будут в пределах нормы, но на севере, юге и юго-востоке может быть немного больше. В августе и сентябре дождей ожидается мало, а температура будет примерно на 1 градус выше обычной. Прогноз предварительный и может измениться.