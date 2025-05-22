Готовили атаку на Курск: под Сумами уничтожены 70 наёмников и диверсантов

«Дело в том, что попавший под удар российской армии тренировочный лагерь предназначен не для первоначальной подготовки военных к боевым действиям. Это лагерь совершенствования навыков подразделений, которые уже прошли одиночное слаживание, слаживание в составе группы и слаживание в составе подразделений. То есть они уже готовились к выполнению боевых задач на территории Курской области. И удар ВС РФ обезоружил эту первую бригаду специального назначения», — отметил Матвийчук в беседе с aif.ru.