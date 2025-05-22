Готовили атаку на Курск: под Сумами уничтожены 70 наёмников и диверсантов

Российские военные 21 мая «Искандером» нанесли мощный удар по тренировочному лагерю ВСУ в Сумской области в районе города Шостка. Эксперты отмечают, что в результате были уничтожены подготовленные к бою боевики, иностранные инструкторы и военная техника.
Была уничтожена элита нацистов.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил aif.ru, что под удар ВС РФ в лагере противника попал спецназ, подготовленный для участия в операциях диверсионно-разведывательных групп.
«Была уничтожена, скажем так, элита нацистов — подготовленный спецназ, который занимается засылкой ДРГ через российскую границу. Штучный такой товар, террористический», — сказал эксперт.
Удар ВС РФ по противнику эксперт назвал большим успехом российских военных служб.
«Это один из больших успехов наших служб, в том числе и разведки — и агентурной, и воздушной, и других. Ведь надо было определить, найти… Была проделана эффективная и кропотливая работа», — поделился Дандыкин.
Противник понес критические безвозвратные потери.
В том, что под Сумами ликвидировали спецназовцев ВСУ, которых готовили для выполнения боевых задач на территории России, уверен и полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Дело в том, что попавший под удар российской армии тренировочный лагерь предназначен не для первоначальной подготовки военных к боевым действиям. Это лагерь совершенствования навыков подразделений, которые уже прошли одиночное слаживание, слаживание в составе группы и слаживание в составе подразделений. То есть они уже готовились к выполнению боевых задач на территории Курской области. И удар ВС РФ обезоружил эту первую бригаду специального назначения», — отметил Матвийчук в беседе с aif.ru.
Эксперт обозначил, что противник понес «критические безвозвратные потери».
«Для восстановления потерь потребуется, во-первых, личный состав, а во-вторых, немало времени — не менее полугода», — подытожил Матвийчук.
В Киеве из-за удара под Сумами произошла истерика.
В результате удара ВС РФ по тренировочному лагерю ВСУ в Сумской области было уничтожено порядка 70 боевиков, сообщил aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев.
«Около 70 погибших. Кроме обычных скорых, заметили два эвакуационных вертолета. Значит, есть тяжелораненые иностранцы и/или крупные чины ВСУ. Иначе бы на Украине не было бы истерики», — отметил он.
По словам Лебедева, особенность уничтоженных спецназовцев ВСУ заключается в том, что они проходили обучение в Британии. «Это были не захваченные в маршрутках мужики, а добровольцы. Довольно молодые, 30−35 лет», — обратил он внимание.
Под удар попали нацгвардейцы Зеленского.
В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка сообщил aif.ru, что под удар ВС РФ под Сумами попали не 1-я бригада спецназа ВСУ, а 1-я президентская бригада Нацгвардии Украины.
«У нас почему-то везде пишут, что 1-я бригада спецназа ВСУ. Это не так. Под удар попала 1-я президентская бригада Нацгвардии Украины… В первый раз ее бросили в 2022 году отбивать Северодонецк. С тех пор постоянно воюет где-то. Крепкое подразделение», — сказал Подоляка.
По его данным, «Искандером» ВСУ РФ было убито несколько десятков человек. «Раненых не знаю сколько, но тоже хватает», — проинформировал Подоляка.
В Киеве заговорили об отставке Сырского.
В Минобороны РФ 21 мая проинформировали о нанесении удара расчетами ОТРК «Искандер» по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ, который располагался в районе населенного пункта Шостка Сумской области. По данным ведомства, было уничтожено до 70 военнослужащих, включая 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и 10 единиц техники.
После этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала власти страны, обвинив их в гибели военнослужащих, и в очередной раз обратилась к Владимиру Зеленскому с вопросом о компетентности главкома ВСУ Александра Сырского.
«Сколько еще должны погибнуть людей, сколько еще дебильных приказов должно быть отдано, сколько еще будет спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?» — написала Безуглая в Telegram.