Диетолог назвала пять блюд, которые можно есть в фастфуде без вреда для здоровья

Фастфуд часто ругают за вред для здоровья, и в этом есть своя правда. Но в реальной жизни даже самым убежденным сторонникам здорового образа жизни иногда приходится перекусывать на ходу. Клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич назвала KP.RU пять блюд, которые можно брать в заведениях без вреда для здоровья.
— Суши с рыбой или овощами — хороший вариант. Но лучше не брать теплые роллы, так как они готовятся во фритюре. В одной порции суши с лососем и овощами (8 штук) — около 315 килокалорий, — объяснила диетолог.
По словам специалиста, также безопасными для фигуры и здоровья могут быть пицца на тонком тесте, блины с творогом или красной рыбой, сэндвичи с курицей или рыбой, а также овощные салаты с масляной заправкой. Главное — избегать фритюра и лишних соусов.
— Чтобы волком не набрасываться на фастфуд из-за чрезмерного чувства голода, держите на рабочем месте полезные низкокалорийные перекусы: яблоки, нарезанную морковку, огурцы, болгарский перец, орешки (лучше есть высушенные, а не жареные, и не больше горсти в день), — отметила специалист.