Диетолог назвала пять блюд, которые можно есть в фастфуде без вреда для здоровья

Фастфуд часто ругают за вред для здоровья, и в этом есть своя правда. Но в реальной жизни даже самым убежденным сторонникам здорового образа жизни иногда приходится перекусывать на ходу. Клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич назвала KP.RU пять блюд, которые можно брать в заведениях без вреда для здоровья.