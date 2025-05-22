Россияне в июне смогут увидеть серебристые облака

Россияне смогут наблюдать серебристые облака.
В июне россияне смогут увидеть необычное атмосферное явление — серебристые облака, которые кажутся светящимися изнутри. Как сообщили в пресс-службе Московского планетария, наилучшие условия для наблюдения этого явления ожидаются в последние дни месяца.
«Для тех районов, где наступают навигационные сумерки и не прекращаются астрономические, открывается великолепная возможность для обнаружения и наблюдений серебристых облаков», — передает ТАСС сообщение планетария. Такие облака могут наблюдаться на протяжении всего лета, однако их вероятность наиболее высока в конце июня.
Кроме того, специалисты уточнили, что серебристые облака можно встретить только в определенных широтах и при подходящих погодных условиях. При этом для астрономических наблюдений июнь не считается самым благоприятным временем, особенно в северных широтах. По словам экспертов, в условиях белых ночей или полярного дня доступны для наблюдения только самые яркие объекты неба, такие как Солнце и Луна, а иногда — Венера.
Серебристые облака представляют собой наивысшие и наиболее разреженные облачные образования в земной атмосфере. Их наблюдение возможно исключительно в период, когда Солнце уже опустилось за горизонт на угол от шести до 16 градусов и освещает облака снизу. На фоне сумеречного неба они выглядят светлыми и приобретают характерное свечение. Серебристые облака играют важную роль в изучении процессов перемещения воздушных масс в верхних слоях атмосферы, предоставляя ценные данные для научных исследований.