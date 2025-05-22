Россияне в июне смогут увидеть серебристые облака

Кроме того, специалисты уточнили, что серебристые облака можно встретить только в определенных широтах и при подходящих погодных условиях. При этом для астрономических наблюдений июнь не считается самым благоприятным временем, особенно в северных широтах. По словам экспертов, в условиях белых ночей или полярного дня доступны для наблюдения только самые яркие объекты неба, такие как Солнце и Луна, а иногда — Венера.