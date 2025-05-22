Саперы начали очистку острова Шумшу от взрывоопасных предметов

Отряд прибыл на Шумшу морским путем из сахалинского порта Корсаков на килекторном судне Тихоокеанского флота. По прибытии на остров военнослужащие оборудовали полевой лагерь, провели инженерную разведку местности и определили сектора для выполнения поставленной задачи. В составе саперной группы более 20 военнослужащих, в помощь ей даны пять единиц специальной техники. Также для проведения работ получено 100 килограммов взрывчатого вещества.