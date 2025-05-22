Курьез в Северной Корее: на глазах Ким Чен Ына случилась авария

В Корейской Народной Демократической Республике произошел инцидент, который может закончиться некоторым причастным к нему весьма плачевно. 21 мая в Чхонджине пытались спустить на воду новый эсминец, но сделать это не получилось. Самое важно, что на торжественной церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, эсминец получил повреждения из-за ошибки ответственного руководства.
Водоизмещение эсминца составляло пять тысяч тонн.
«Во время спуска на воду эсминца произошла серьезная авария: из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении не обеспечена параллельность движения тележки, в результате чего спусковая каретка кормы корабля сошла со стапеля преждевременно и наскочила на препятствие, нарушилось равновесие корабля из-за разрушения некоторых частей днища корабля, а нос корабля не сошел со стапеля», — пишет агентство.
Ким Чен Ын, наблюдавший за всем происходящим, назвал инцидент недопустимой серьезной аварией и преступлением, вызванным просто неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом. Лидер КНДР также потребовал восстановить корабль до пленума ЦК партии, который должен состояться в июне, поскольку это вопрос «авторитета государства».
На предстоящем пленуме, пообещал глава государства, изучат ошибки «безответственных работников» из разных сфер. Речь идет и о сотрудниках отдела оборонной промышленности ЦК партии, Политехнического университета имени Ким Чака, Центрального института проектирования судна и Чхонджинской судостроительной верфи.
Ранее сообщалось, что Генеральный штаб Корейской народной армии 13 октября прошлого года отдал приказ привести в полную готовность приграничные артиллерийские соединения и войсковые части выполнения важных задач.
А до этого береговая артиллерия КНДР выпустила свыше 200 артиллерийских снарядов в сторону островов Южной Кореи, расположенных в Желтом море. в результате инцидента никто не пострадал, а снаряды упали неподалеку от северной разграничительной линию, которая фактически считается Сеулом морской границей между государствами. Также сообщается, что южнокорейские военные принимают ответные меры после случившегося. Других подробностей происшествия не приводится.