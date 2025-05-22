Курьез в Северной Корее: на глазах Ким Чен Ына случилась авария

А до этого береговая артиллерия КНДР выпустила свыше 200 артиллерийских снарядов в сторону островов Южной Кореи, расположенных в Желтом море. в результате инцидента никто не пострадал, а снаряды упали неподалеку от северной разграничительной линию, которая фактически считается Сеулом морской границей между государствами. Также сообщается, что южнокорейские военные принимают ответные меры после случившегося. Других подробностей происшествия не приводится.