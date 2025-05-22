Концерт Дженнифер Лопес в Алматы может повлиять на еврокубки «Кайрата» и «Астаны»

Клуб призвал городские власти к диалогу, подчеркнув, что с уважением относится к культурным событиям, но не может уступить арендованные и заранее забронированные даты. Отметим, что в прошлом сезоне сертификацию УЕФА для матчей еврокубков успешно прошли также стадионы в Актобе и Костанае — именно туда теоретически могут быть перенесены встречи, если компромисс найден не будет.