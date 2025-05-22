Концерт Дженнифер Лопес в Алматы может повлиять на еврокубки «Кайрата» и «Астаны»

Согласно анонсам, Джей Ло даст концерт 1 августа на «Астана Арене» и 10 августа на Центральном стадионе Алматы. Эти даты частично пересекаются с календарём еврокубков, в которых участвуют казахстанские клубы.
У «Астаны» запланированы матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций — 24 и 31 июля. В связи с этим главный тренер команды Григорий Бабаян уже заявил, что «Астана» проведёт один еврокубковый матч и несколько игр чемпионата не на своей домашней арене.
У «Кайрата» ситуация более напряжённая. На 9 или 10 августа у клуба запланирован матч Казахстанской Премьер-Лиги против «Жениса». Кроме того, 7 и 12 августа команда может участвовать в третьем раунде еврокубков — либо Лиги чемпионов, либо Лиги Европы, либо Лиги конференций, в зависимости от результатов. Проведение международных матчей требует специальной подготовки поля и соблюдения регламентов УЕФА, что делает невозможным организацию других массовых мероприятий в эти дни.
Несмотря на это, 16 мая в клуб поступило уведомление о предварительном бронировании Центрального стадиона Алматы для «культурного мероприятия». В ответ «Кайрат» направил официальный отказ, указав на уже утверждённый спортивный график. Тем не менее, информация о концерте в Алматы появилась в публичном доступе, хотя на официальном сайте тура Дженнифер Лопес город пока не значится (в отличие от Астаны).
Клуб призвал городские власти к диалогу, подчеркнув, что с уважением относится к культурным событиям, но не может уступить арендованные и заранее забронированные даты. Отметим, что в прошлом сезоне сертификацию УЕФА для матчей еврокубков успешно прошли также стадионы в Актобе и Костанае — именно туда теоретически могут быть перенесены встречи, если компромисс найден не будет.